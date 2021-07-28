Москва, , 16:08 — REGNUM Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра, скорее всего, является не более чем попыткой оценить реакцию жителей Крыма и России в целом. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не исключаю возможности, что это просто пробный шар — посмотреть на реакцию. Какая реакция будет у России, какая реакция будет в самом Крыму», — заявил Джабаров.

«Здесь говорить об аналогиях совершенно нельзя, это нельзя рассматривать в одной плоскости», — указал он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.