Бишкек, , 16:05 — REGNUM Известный киргизский теолог и специалист по исламскому праву Кадыр Маликов подал заявление об уходе с должности заместителя муфтия Киргизии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, покинуть пост замглавы Духовного управления мусульман республики он решил «по состоянию здоровья».

«Недавно решил уйти из муфтията и направить силы на духовно-просветительскую и научно-преподавательскую деятельность», — сообщил Маликов.

ИА REGNUM напоминает, что известный киргизстанский эксперт-теолог, доктор политологии и исламских исследований Кадыр Маликов был назначен на должность заместителя муфтия Киргизии в конце августа 2020 года.

Читайте также: В Киргизии осудили напавшего на теолога исламского радикала