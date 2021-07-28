Москва, 28 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, нефть на 15:20 по мск прибавляет 0,56%, подбираясь к рубежу $75 за баррель марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Shminhe.com Нефть

«Поддержку ценам на углеводороды продолжает оказывать растущий спрос на углеводороды в Китае. Вслед за отчетом о росте потребления нефти, озвучены и увеличившиеся более чем на 20% объемы потребления газа, значительную часть которого составили поставки из России.

В то же время добыча нефти в США растет крайне медленно, что отчасти обусловлено сезонными факторами, в частности, ремонтными работами.

Также цены на нефть отыгрывают ожидания сохранения мягкой монетарной политики ведущими центробанками и повышения прогнозов роста мировой экономики в текущем году со стороны МВФ.

В то же время, от минимумов прошлой недели котировки черного золота прибавили уже более 10%, что может спровоцировать фиксацию прибыли трейдерами у психологически-важной отметки $75.

Вероятно, по факту выступления главы ФРС США по рынкам прокатится волна коррекции, а если риторика окажется жёстче, чем ожидается, нефть может даже сходить к поддержке $70 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Котировки нефти Brent закрепились над уровнем $74,50