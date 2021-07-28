Москва, 28 июля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Из-за предстоящего ухудшения погоды московских рестораторов просят закрыть летние веранды. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда кафе

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В сообщении ссылаются на предупреждение Метеобюро Москвы, согласно которому в городе ожидаются дождь, местами сильный, а также гроза и даже град. При этом ожидается усиление ветра.

В связи с этим в департаменте просят заведения общественного питания своевременно прекратить эксплуатацию летних веранд.