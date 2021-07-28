Джакарта, 28 июля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Власти Индонезии заявили, что на национальном уровне число случаев COVID-19 снизилось на 17%, а количество смертей увеличилось на 36%, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В министерстве здравоохранения заявили, что за неделю количество случаев заражения коронавирусом снизилось на 17%, а смертность выросла на 36%.

По данным министерства, количество лабораторных анализов увеличилось с тех пор, как правительство ввело ограничения по коронавирусу. В начале данной политики было только 14 провинций в Индонезии, которые достигли стандарта по проведению теста. В конце июля это количество увеличилось до 30 провинций.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что количество пациентов, инфицированных коронавирусом, продолжает расти.