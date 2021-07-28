Курск, 28 июля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Тамбовской области 28 июля подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Всего в области был зарегистрирован 37 тыс. 401 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 35 тыс. 290 пациентов, в том числе 87 человек — за последние сутки.