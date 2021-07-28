Симферополь, 28 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Угроза главы МИД Украины Дмитрия Кулебы превратить Крым в «неподъемный груз» для России является абсурдом. Об этом 28 июля заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Vadim Indeikin Крым

«Видимо, Крым будет еще долго будоражить воспаленные головы украинских политиков. Но мечтать не вредно. Все их угрозы превратить полуостров в неподъемный груз — сплошной абсурд и по большей степени продиктованы злобой и завистью к развивающемуся Крыму», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гемпель отметил, что ни один украинский регион не может похвастаться такими значительными инфраструктурными преобразованиями, каковые произошли в Крыму за то время, когда он стал российским.

«Это для Украины Крым, видимо, был чемоданом и неподъемным грузом, а для России — это родная и любимая земля», — добавил глава комитета крымского парламента.

Отметим, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети Facebook, что Крым уже стал для России «чемоданом без ручки», а проведение международного саммита «Крымская платформа» превратит его, по мнению Кулебы, в «неподъемный груз» для российской стороны.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.