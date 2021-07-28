Токио, 28 июля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Российские пловчихи вышли в финал эстафеты 4×200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Женское плавание

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В составе российской команды выступают Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова. По итогам двух полуфиналов они показали результат — 7 минут 52,04 секунды. Это пятое время.

Финал пройдёт 29 июля. Помимо сборной России, в нём будут принимать участие команды Австралии, США, Китая, Канады, Германии, Франции и Японии.