Рига, 28 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Второй год подряд количество студентов, поступивших в латвийские вузы, продолжает расти, наиболее востребованными учебными программами являются лечение и медицина.

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Об этом сообщило издание Latvijas avize, отметив, что впервые за десятилетия медицина опередила в предпочтениях абитуриентов страны традиционного лидера — юриспруденцию.

На 2021/2022 учебный год вузы Латвии приняли 12 221 заявку на обучение, годом ранее — 11 862. Наибольшее количество заявлений — 19 085 — было получено Латвийским университетом (ЛУ), и это лучший показатель с 2012 года. Второй по величине вуз по количеству поступающих — Рижский технический университет (РТУ), куда поступило 11 105 заявок. На третьем месте — 7800 заявлений — Рижский университет имени Страдиньша.

Среди региональных высших учебных заведений наибольшее количество заявок — 3062 — подано в Латвийский сельскохозяйственный университет.