Джакарта, 28 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Индонезия ожидает официального решения Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Токийского олимпийского организационного комитета (TOCOG) по вопросу допинга, сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

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Ранее сообщалось, что спортсменка из Китая Хоу Чжихуэй могла использовать допинг на Олимпийских играх в Токио. Тяжелоатлетка из Китая завоевала золотую медаль в весовой категории до 49 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального секретаря Параолимпийского комитета Индонезии Рима Фердианто заявил, что на играх в Токио будут соревноваться 23 индонезийских параолимпийцев.