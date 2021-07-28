Токио, 28 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 сыграет с командой Латвии в финале олимпийского турнира в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийские игры

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В полуфинале сборная Латвии обыграла команду Бельгии со счётом 21:8.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские баскетболисты победили сборную Сербии в полуфинале Игр со счётом 21:10.