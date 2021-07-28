Нижний Новгород, 28 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Нижегородской области прокуратура нашла несколько сайтов по продаже фальшивых сертификатов о получении вакцины от коронавируса. Прокуратура города Семенова потребовала заблокировать интернет ресурсы. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Наталья Диева Вакцина

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По данным СМИ, сайты по продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса были найдены в ходе мониторинга.

«Суд удовлетворил требование прокуратуры о признании информации на этих ресурсах незаконной и заблокировал их», — пишет NewsNN.ru.

Как передает портал, «объясняться с полицией» придется не только продавцам, но и покупателям.

«Основанием для возбуждения уголовного дела станет тот факт, что человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и поставил под угрозу жизнь других людей».

Ранее сообщалось, что стоимость поддельных справок о вакцинации в Нижегородской области составляет от одной до двух тысяч рублей.