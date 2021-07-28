Токио, 28 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова заявила, что вышла бы на бой за бронзовую медаль Олимпиады даже без глаза. Об этом 28 июля она сказала журналистам.

Schnuffel2002 Дзюдо

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Таймазова в своё втором поединке получила удар локтем от бразильянки Марии Портельи, из-за чего у неё отёк правый глаз.

«Даже без глаза бы вышла на бой за бронзу. На данный момент вижу только левым, но я забыла об этом», — сказала Таймазова.

Она отметила, что в полуфинале японка Тидзуру Араи использовала запрещённый приём, блокировав российской спортсменке свободный переворот и заломав руку, но судьи посчитали, что не надо её наказывать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таймазова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио, победив в поединке за третье место хорватскую спортсменку Барбару Матич.