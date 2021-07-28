Цхинвал, 28 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 250 тестов на коронавирус, из которых 42 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 28 июля сообщила агентству «Рес».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Коридор больницы

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По ее словам, за время пандемии в республике выявили 4167 носителей SARS-CoV-2, из них 3604 выздоровели, в том числе 15 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 563 носителя коронавируса.

27 июля в Южной Осетии сообщили о 25 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 164 тестов. Выздоровевшими медики признали десять человек.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в последнее время выросли темпы распространения коронавируса. В республике фиксируют «рекордные» показатели по числу случаев заражения в сутки.