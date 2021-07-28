В Южной Осетии за сутки выявили более 40 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 28 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 250 тестов на коронавирус, из которых 42 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 28 июля сообщила агентству «Рес».
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По ее словам, за время пандемии в республике выявили 4167 носителей SARS-CoV-2, из них 3604 выздоровели, в том числе 15 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 563 носителя коронавируса.
27 июля в Южной Осетии сообщили о 25 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 164 тестов. Выздоровевшими медики признали десять человек.
Стоит отметить, что в Южной Осетии в последнее время выросли темпы распространения коронавируса. В республике фиксируют «рекордные» показатели по числу случаев заражения в сутки.