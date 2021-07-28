Москва, 28 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. У Кремля нет данных о возможности попадания в Россию вакцины от COVID-19 AstraZeneca или каких-либо других зарубежных препаратов аналогичного ряда. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Rwendland Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

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«AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счет никаких нет», — сказал Песков.

Он призвал обратиться с соответствующим вопросом в правительственный штаб.