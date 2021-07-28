Бишкек, 28 июля, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев на заседании парламента Киргизии пожаловался на серьезную нехватку финансирования из-за пандемии коронавируса.

NASA / Poulpe Киргизия из космоса

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По его словам, до 2019 года из бюджета ежегодно выделялось по 1,9 млрд сомов (1,65 млрд рублей) на дорожную инфраструктуру и по статье «капитальные вложения» — еще около 2 млрд сомов (1,74 млрд рублей).

«Но с начала пандемии финансирование значительно снизилось, из-за чего нет возможности в полной мере охватить все проблемные зоны», — посетовал высокопоставленный чиновник.

Замминистра уточнил, что сейчас из госбюджета выделяется лишь 690 млн сомов (600 млн рублей) на ремонт дорог и еще около 1 млрд сомов (870 млн рублей) по статье «капитальные вложения».

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