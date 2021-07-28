Москва, 28 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за изменения погодных условий, сообщает 28 июля пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

В городе ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с, а до утра следующего дня дня может выпасть до 28 мм осадков.

В связи с этим, рассказали в пресс-службе, на дежурство заступили 300 бригад и 290 единиц спецтехники ГУП «Мосводосток», а также 1,5 тыс. аварийных бригад.

Жителей Москвы призывают быть внимательными на улице — не парковать автомобили под деревьями и не укрываться под ними.