Москва, 28 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Слова президента США Джо Байдена о «проблемах», которые якобы имеются у президента РФ Владимира Путина, прозвучали в рамках встречи с сотрудниками американской разведки, что многое объясняет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Gage Skidmore Джо Байден

«Здесь, наверное, нужно сказать, что президент США [Джо Байден] говорил нашем президенте [Владимире Путине], выступая перед сотрудниками национальной разведки. Понятно, что у этой аудитории востребованы такие бравурные заявления, но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые готовятся его аппаратом, его помощниками», — сказал Песков.

В этой связи, по его словам, в Кремле констатировали, что у аппарата американского лидера «как раз налицо ошибочное знание и понимание современной России».