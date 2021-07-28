Кишинёв, 28 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Молдавии за время прививочной кампании от COVID-19 было использовано 1 млн доз вакцин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 июля на сайте минздрава республики.

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«Это обнадеживающий показатель, которые даёт веру в будущее без COVID-19, без ограничений с более здоровой окружающей средой», — говорится в сообщении от минздрава.

В министерстве выразили благодарность тем, кто решил вакцинироваться, а также медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Молдавии стартовала 2 марта. За это время, согласно последним данным минздрава республики, в стране привили более 16% населения.