Токио, 28 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Михаил Игольников проиграл поединок за третье место и не смог завоевать медаль Олимпиады. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В бою за третье место в весовой категории до 90 кг Игольников проиграл представителю Венгрии Кристиану Тоту. Встреча завершилась победой венгерского спортсмена (1:0, вазари).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игольников не смог выйти в финал олимпийского турнира, проиграв представителю Грузии Лаше Бекаури.