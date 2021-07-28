Москва, 28 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Статистические методы позволяют строить трендовые модели, но создание значимой эпидемиологической модели для пандемии коронавируса — сложная задача, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В Плеханова Ольга Лебединская.

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«Огромнейшее многообразие статистических моделей можно свести к трём типам: SIS, SIR и SEIR. Самая ранняя SIR (1927 г.) оценивает динамику восприимчивых, инфицированных и выздоровевших людей.

Расширенная версия (SEIR) оценивает не только восприимчивых, инфицированных и выздоровевших, но и подверженных воздействию. И именно эта модель применялась для прогнозирования пандемии коронавируса.

Главная проблема в таком прогнозировании — наличие достоверных данных. Одна из самых известных аналитических панелей данных была предложена университетом Джона Хопкинса.

Но даже при наличии такого мощного набора данных, для прогнозирования их все равно не хватает. Нужны дополнительные входные данные, включая сведения из электронных медицинских карт, точные сведения о диагнозе заболевания, лабораторные и иные данные.

Нельзя не согласиться с утверждением о том, что развитие и затухание пандемии зависит «прежде всего от темпов образования коллективного иммунитета». Развитие каждой пандемии уникально.

Оценка снижения бремени заболеваемости зависит от показателя R₀ — среднего числа людей, которых один зараженный успевает заразить за время, пока сам не выздоровеет. При R₀ меньше единицы эпидемия затухает, при показателе больше единицы заражается значительная часть населения.

Значение R₀ зависит от особенностей вируса, доли населения, получившей иммунитет (в результате вакцинации или пережитого заболевания), а также мер по подавлению эпидемии (различные формы карантина). Отсюда и выводы об окончании пандемии.

В случае распространения эпидемии в популяции, не имеющей иммунитета, возможны два варианта: подавление или дальнейшее распространение (при значениях R₀, характерных для COVID-19 — заведомо больше половины). При больших масштабах эпидемии единственный метод-тотальная иммунизация населения.

Но если говорить о возможности применения каких-то аналогий, то, например, к началу эпидемии гриппа A (H1N1)pdm09 в октябре 2009 г. среди обследованных лиц не было иммунных к данному возбудителю.

За два сезона эпидемической заболеваемости гриппом A (H1N1)pdm09 и два цикла вакцинации удельный вес серопозитивных к данному вирусу лиц возрос в конце сезона 2009−2010 гг. до 10% от числа обследованных, а к концу сезона 2010−2011 гг. вырос в 3,2 раза и достиг 28,9% и эпидемия «ушла». На подобный эффект рассчитывают и «Векторе», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае, если во всем мире сохранятся нынешние темпы вакцинации от COVID-19, в 2022 году пандемия SARS-CoV-2 не закончится, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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