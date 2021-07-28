Москва, 28 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Законопроект о реформировании жилищно-коммунального хозяйства правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

ЖКХ

Концепция законопроекта предусматривает создание публично-правовой компании «Фонд развития территорий» путем реорганизации Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков с одновременным сочетанием их слияния и преобразования Фонда ЖКХ.

Реорганизация юридических лиц, являющихся получателями субсидий из федерального бюджета, в течение года влечет за собой необходимость проведения значительного количества операций по передаче бюджетных ассигнований и обязательств, что может повлечь приостановление использования средств федерального бюджета, отмечают авторы.

В правительстве отмечают, что реализация норм не потребует трат федерального бюджета.

Инициатива разработана в соответствии с пунктом 32 плана мероприятий («дорожной карты») по модернизации действующей структуры институтов развития.

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