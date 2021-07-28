Екатеринбург, 28 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Уральский политолог Фёдор Крашенинников стал фигурантом уголовного дела о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом эксперт сообщил в Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны

Политолог выставил скан постановления о возбуждении дела. В тексте документа утверждается, что Крашенинников распространял в своём Telegram-канале заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство ветерана.

Некоторое время назад эксперт эмигрировал в Литву. Политолог утверждал, что им интересуются полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по делу о клевете на Игнатенко суд наказал блогера Алексея Навального.