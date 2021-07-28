Бишкек, 28 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров на своей официальной странице в Instagram обратился к киргизстанцам с призывом пройти вакцинацию против коронавируса.

President.kg Садыр Жапаров

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«На бюджет нашей страны, испытывающего и без того большие нагрузки, это ложится непростой ношей. Не получив вакцину, вы наносите вред себе, своим близким и в целом стране», — подчеркнул он.

При этом глава государства акцентировал внимание на том, что большинство из госпитализированных за последнее время граждан не были привиты от коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что только за последние сутки в Киргизии зарегистрировано 996 новых случаев коронавируса, в том числе в столице страны — 603.

По официальным данным, за минувшие сутки в республике зафиксировано 13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. А с начала месяца от коронавируса умерли 260 киргизстанцев.

Сейчас на стационарном лечении находятся 3 928 жителей Киргизии, у которых диагностировали коронавирус, а также еще 12 528 — на амбулаторном.