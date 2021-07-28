Москва, 28 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Свои соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и индийскому премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями наводнения на западе страны выразил президент России Владимир Путин. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в западных штатах Индии», — говорится в сообщении.

Также Путин отметил, что в России разделяют скорбь потерявших своих родных и близких в результате стихийного бедствия и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате ливней в северной части Индии, вызванных мощными муссонами, не менее пяти человек погибли.