Душанбе, 28 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Россия пригласила государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в российско-белорусских манёврах «Запад — 2021». Об этом говорится в коммюнике по итогам совещания министров обороны государств — членов ШОС, состоявшегося 28 июля в Душанбе.

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Отмечается, что руководители оборонных ведомств приветствовали приглашение российской стороны. Они выразили стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами.

Кроме того, министры обороны стран ШОС высоко оценили действия российских военных в Сирии и Нагорном Карабахе.

Совместное стратегическое учение вооружённых сил России и Белоруссии «Запад — 2021» состоится с 10 по 16 сентября на территории обеих стран. Они посвящены применению группировок войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

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