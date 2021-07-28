Токио, 28 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над представителями Хорватии Дарией Юрак и Иваном Додигом в первом круге олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте).

(сс) marijana1 Теннис

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Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 1:0 (11:9).

В четвертьфинале Веснина и Карацев сыграют с победителями матча Ярослава Шведова / Андрей Голубев (Казахстан) — Эна Шибахара / Бен Маклаклан (Япония).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте, обыграв Кристину Младенович и Николя Маю из Франции.

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