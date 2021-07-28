Волгоград, 28 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют 29−31 июля на территории Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

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В области снова установилась сухая и жаркая погода. С 29 по 31 июля в большинстве северных, отдельных южных районах и в городе Волгограде ожидается высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). На всей остальной территории региона прогнозируются чрезвычайная пожароопасность по пятому классу.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим установлен в Волгоградской области с 18 мая 2021 года.