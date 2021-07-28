Брюссель, 28 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В южной части Бельгии — франкоязычном регионе Валлония — после произошедших там с 14 по 16 июля из-за сильных ливней наводнений, начался мусорный кризис. Об этом 28 июля сообщает газета Sudpresse.

Строительный мусор

По информации источника, во время проведения работ по ликвидации последствий наводнения только в крупном промышленном городе Льеж, не являющемся основной зоной бедствия, на данный момент собрали около 100 тыс. куб. м строительного мусора: обломков зданий и конструкций, мебели, уличного покрытия, ограждений, знаков, светофоров, столбов и рекламных щитов.

Также указывается, что из-за плотной застройки из сельских районов страны, которые больше пострадали от разгула стихии, поступает меньше мусора, однако его поток не прекращается.

При этом оператор свалок в провинции Льеж, компания Intradel, еще 20 июля объявила, что она исчерпала свои возможности по организованному хранению мусора. Вместе с тем, еще до этого в ходе спасательных, а затем восстановительных работ появилась необходимость быстро вывозить сотни тонн строительного мусора без необходимости развозить его по свалкам.

В результате власти вынуждены были разрешить превратить в гигантскую временную свалку автодорогу А601, которую не использовали с 2014 года из-за очень плохого состояния дорожного полотна и нерентабельности ремонта и в настоящее время дорога стала сплошной пятикилометровой свалкой строительного мусора.

Напомним, произошедшие с 14 по 16 июля наводнения в Бельгии стали самыми сильными за последние 100 лет и в результате них погиб 41 человек.