Два российских пловца вышли в полуфинал на дистанции 200 м на спине
Токио, 28 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Российские пловцы Евгений Рылов и Григорий Тарасевич вышли в полуфинал на дистанции 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент.
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Тарасевич показал лучшее результат в первом предварительном заплыве — 1 минута 56,82 секунды. Рылов стал лучшим в четвёртом заплыве с результатом 1 минута 56,02 секунды.
Полуфиналы в этой дисциплине состоятся 29 июля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рылов стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 м на спине, а также выиграл серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем.
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