Киев, 28 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Киевская Русь — это мать украинской истории, все области страны и Крым — её «дети», а «дальним родственникам» не надо претендовать на историю Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, приуроченном ко Дню Крещения Руси.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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В своем видеообращении Зеленский заявил, что крещение Руси произошло во время правления великого князя киевского Владимира.

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — сказал он.

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Зеленский добавил, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».

Как сообщало ИА REGNUM, День Крещения Руси, которое связано с именем святого равноапостольного князя Владимира, отмечают в России.

Это важнейшее в истории России событие произошло 28 июля 988 года, затем христианство приняли другие города Киевской Руси — Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров и пр. При этом принятие новой, единой веры стало серьезным шагом к объединению русских земель.

Ранее патриарх Московский и всея РусиКириллнаправил поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления в связи с Днём крещения Руси.

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