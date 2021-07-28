Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. План вакцинации от коронавируса в Ростовской области выполнен почти на 52%. Участниками прививочной кампании стали более 1 млн 54 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

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Прививку от COVID-19 получили 1054,03 тыс. человек (+ 17 753 за сутки). Завершили вакцинацию, получив обе дозы антиковидной вакцины, 694,45 тыс. человек (+ 14 692 за сутки).

Всего в Ростовскую область поступило почти 1,2 млн доз вакцин от COVID-19. Днём ранее сообщало, что план вакцинации взрослого населения на Дону выполнен на 51%.