Рига, 28 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Страхование здоровья и жизни является важнейшим сегментом деятельности страховых компаний в любой стране мира, и Латвия здесь не исключение. Об этом президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин сообщил изданию Dienas Bizness.

huntlh Вакцинация

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По его данным, число подобных страховок только растет. В 2020 году медицинское страхование и страхование жизни испытали рост: в первую волну объем премий по страхованию жизни увеличился на 8,4%, а по медицинскому страхованию на 4% по сравнению с 2019 годом.

В то же время сокращения затронули страхование транспортных средств и путешествий, что также связано с эпидемией коронавируса.

По словам Абашина, страховщики Латвии и Евросоюза пока не делят своих клиентов по вопросу вакцинации: «Специальные страховые продукты, которые сортировали бы вакцинированных и невакцинированных, насколько мне известно, еще не созданы». Он не исключил, что уже нынешней осенью прежний порядок может быть пересмотрен.