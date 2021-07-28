Токио, 28 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийские кольца

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В поединке за третье место Таймазова победила хорватскую спортсменку Барбару Матич. Встреча завершилась победой российской дзюдоистки (1:0, вазари).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфинале Таймазова проиграла японке Тидзуру Араи и не смогла выйти в финал олимпийского турнира.