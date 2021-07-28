Москва, 28 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Работы по трубоукладке проекта «Северный поток — 2» с помощью судна «Академик Черский» выполнены согласно первоначально запланированным объёмам. Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом также отмечается, что трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает свою работу на последнем участке «Северного потока — 2».