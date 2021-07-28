* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Дели, , 13:33 — REGNUM Соединенные Штаты обеспокоены продвижением радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 28 июля заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«То, что мы видим (в Афганистане) в последнюю неделю — это продвижение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районные центры, создание угрозы столицам провинций… это вызывает серьезную обеспокоенность», — сказал он.

Также Блинкен отметил, что это обстоятельство ставит под сомнение все намерения названного радикального движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки США укрепиться в Туркестане после вывода из Афганистана контингентов НАТО только усилят нестабильность в регионе.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.