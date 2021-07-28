Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 13 женщин в возрасте от 51 года до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 64 до 86 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии COVID-19 не смогли победить 5 112 жителей Ростовской области.