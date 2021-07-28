Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 395 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 июля. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Новые носители коронавируса выявлены в 55 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (155), Аксайском, Зерноградском и Сальском районах (по десять). Почти 14% заразившихся — люди старше 66 лет, 15,4% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 108 379 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 96 220 носителей инфекции.