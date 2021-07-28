Москва, 28 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. После резкого падения на прошлой неделе из-за опасений по поводу восстановления спроса и сделки ОПЕК+, котировки нефти 27 и 28 июля продолжили восстановление, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Баррель нефти

«День 27 июля завершился для котировок нефти марки Brent на отметке в $74,65 за баррель, снизившись на 0,3%, но закрепившись над уровнем в $74,50.

В фокусе инвесторов будет и дальше находиться заболеваемость дельта-штаммом и ее влияние на дальнейший рост спроса на нефтепродукты.

При этом данные из США показывают снижение запасов сырой нефти на 4,7 млн баррелей, а бензина — на 6,2 млн, что говорит об активно растущей потребности крупнейшей экономики мира в топливе.

Кроме этого, инвесторы будут ждать предстоящих отчетов крупнейших игроков на рынке топлива США — Exxon, Chevron, Occidental и других компаний, которые начнут отчитываться 30 июля.

Предполагаемый диапазон движения цен на баррель Brent на сегодня — $74,50−75,50 за баррель», — считает эксперт.

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