Токио, 28 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Кот-д'Ивуара в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

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Счёт открыла сборная Кот-д'Ивуара: немецкий защитник Бенджамин Хенрихс на 67-й минуте забил в свои ворота. А спустя шесть минут хавбек Эдуард Лёвен сравнял счёт.

Ранее сборная Германии обыграла Саудовскую Аравию (3:2) и проиграла Бразилии (2:4). Таким образом, немецкая команда с четырьмя очками заняла третье место в группе D и покидает турнир. В плей-офф вышли сборные Бразилии и Кот-д'Ивуара.