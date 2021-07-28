Нижний Новгород, 28 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4984 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 июля в области выявили 544 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 539 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 138 947 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7370 человек.

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