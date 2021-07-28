Джакарта, 28 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что количество пациентов, инфицированных коронавирусом, продолжает расти, сообщает Kompas.

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В Индонезии за сутки выявили 47 791 случай заражения коронавирусом.

По состоянию на 28 июля 2021 года в Индонезии выявили 3 287 727 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в стране за сутки смогли 43 856 человек. Всего коронавирусом переболели 2,6 млн жителей Индонезии.

В период с 27 по 28 июля 2021 года от COVID-19 умерли 1824 жителя Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 88 659 граждан в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии назвали число врачей, умерших от COVID-19 за время пандемии.