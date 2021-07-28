Нижний Новгород, 28 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 28 июля выявили 544 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных за сутки с начала пандемии. Накануне сообщалось о 539 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 138 947 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 482 человека, всего выздоровели с начала пандемии 126 593 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4984 человек. Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7370 человек.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

Напомним, по состоянию на 27 июля в регионе проведено 3 178 115 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4823 нижегородца. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 284,6.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 27 июля остаются свободными 27% коек в ковид-центрах.