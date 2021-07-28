Тбилиси, 28 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Наиболее важными средствами борьбы с пандемией в Грузии являются ответственность, ношение защитных масок и соблюдение дистанции, а вакцинация позволяет получить дополнительное преимущество. Об этом 28 июля на брифинге заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

NIAID Вакцинация

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«Мы наблюдаем за разными странами, которые добились больших успехов в вакцинации, но распространение инфекции там всё ещё продолжается, — сказала глава минздрава. — Самыми успешными инструментами борьбы с пандемией являются самоорганизация, ношение маски и социальная дистанция».

Тикарадзе призвала жителей страны ответственно относиться к своему здоровью, здоровью своих детей и выполнять рекомендации минздрава.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что несмотря на рост темпов распространения коронавируса, в стране не будут вводить строгих карантинных мер, так как они очень пагубно влияют на экономику.