Калуга, 28 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Калуге на улице Чебышева на храм в честь святого равноапостольного князя Владимира установлена главка с крестом. Сотрудники МЧС оказали содействие в установки креста на храм. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Освящения креста совершил протоиерей Андрей Богомолов

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Чин освящения креста совершил настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на рву протоиерей Андрей Богомолов. Богослужебные песнопения исполнили воспитанники Дружины Андрея Первозванного при храме Покрова на рву. В здании при храме святого равноапостольного князя Владимира расположен духовный центр, где занимаются свыше 300 детей.

28 июля Русская православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира, и к данному празднику в России приурочена памятная дата — День Крещения Руси. Крещение Руси произошло в 988 году. Это ключевое историческое событие связано с именем святого князя Владимира.