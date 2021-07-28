Воронеж, 28 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 28−29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Гроза

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«В период с 18 часов 28 июля до 18 часов 29 июля 2021 года по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозах местами порывы ветра 15−20 м/с», — сообщили в ГУ МЧС.

По данным Воронежского гидрометеоцентра, до конца текущей недели, до 1 августа, в регионе сохраняется очень жаркая погода — днём температура воздуха прогреется до +30…34, ночью не опустится ниже 18 градусов.