Токио, 28 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Михаил Игольников не смог выйти в финал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 90 кг. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полуфинале Игольников проиграл представителю Грузии Лаше Бекаури. Теперь он поборется за бронзовую медаль.

До этого в четвертьфинале Игольников победил представителя Испании грузинского происхождения Николоза Шеразадишвили, а в 1/8 финала был сильнее Маммадали Мехдиева из Азербайджана.