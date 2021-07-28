Воронеж, 28 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Воронежский суд признал 26-летнего уроженца Ярославской области виновным в реабилитации нацизма, сообщили 28 июля в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

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Следствием и судом установлено, что в конце декабря 2019 года обвиняемый, находясь на территории Воронежа, используя свою учетную запись в социальной сети, разместил в публичном доступе материалы с признаками положительной оценки деяний нацистских преступников. В январе 2020 году он вновь опубликовал на своей странице в соцсети материалы аналогичного содержания.

В ходе следствия обвиняемый признал вину и дал подробные показания. Воронежский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.