Джакарта, 28 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Индонезии 598 врачей умерли от COVID-19 за время пандемии, сообщает Kompas.

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Согласно полученным данным, число врачей, умерших от COVID-19 в июле, достигло 167 человек.

Большинство умерших были врачами общей практики, а именно 319 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии скончались 433 медицинских работника за последние 19 дней.