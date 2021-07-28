Токио, 28 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной в третьем круге олимпийского турнира в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент.

Andrew Campbell Новак Джокович

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Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале олимпийского турнира Джокович сыграет с японским теннисистом Кеем Нисикори.